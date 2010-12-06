Экс-мэр Алушты будет сидеть 7 лет

Апелляционный суд Крыма оставил без изменения приговор в отношении бывшего городского головы Алушты Алексея НЕЧАЕВА, осужденного на 7 лет лишения свободы за составление поддельных решений о предоставлении во временное и постоянное пользование имущества и земли в 2002-2003 годах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Подтверждена правильность квалификации действий экс-мэра Алушты по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - превышение полномочий и должностной подлог, и адекватность назначенного наказания», - говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, в результате «противоправных единоличных решений» экс-мэра в бюджет Алушты «не поступили значительные суммы средств» и был незаконно отчужден недостроенный многоквартирный жилой дом.

Как сообщал УНИАН, городской суд Алушты 11 октября приговорил А.НЕЧАЕВА, который баллотировался в мэры от КПУ на выборах 31 октября, к 7 годам тюрьмы.

А.НЕЧАЕВ был мэром Алушты в 2002-2006 годах.