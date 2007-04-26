Конституционный суд не отступит
19:39, 26 апреля 2007Общество
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Заседание состоится в закрытом режиме
Конституционный Суд Украины продолжит рассмотрение представления 53 депутатов о конституционности указа Президента о роспуске парламента завтра, 27 апреля. Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на пресс-службу КС.
Заседание состоится в закрытом режиме.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля В.ЮЩЕНКО отменил свой указ о роспуске Верховной Рады от 2 апреля и назначил внеочередные выборы на 24 июня.
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