Конституционный суд не отступит

Конституционный Суд Украины продолжит рассмотрение представления 53 депутатов о конституционности указа Президента о роспуске парламента завтра, 27 апреля. Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на пресс-службу КС.

Заседание состоится в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля В.ЮЩЕНКО отменил свой указ о роспуске Верховной Рады от 2 апреля и назначил внеочередные выборы на 24 июня.