ГПУ отправляет дело Пукача в суд

Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины завершило расследование по уголовному делу по обвинению экс-генерала Алексея ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 166 и пп. «в», «і» ст. 93 УК Украины 1960 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко и других должностных лиц, совершил преднамеренное убийство журналиста Георгия Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, в связи с выполнением пострадавшим общественных и журналистских обязанностей.

Кроме того, А.ПУКАЧ обвиняется в превышении власти и совершении насильственных действий в отношении члена Киевского общественного Правозащитного объединения «МЫ» Алексея ПОДОЛЬСКОГО и уничтожении служебных документов Департамента оперативной службы МВД, которые содержали важную для следствия информацию о лицах, принимавших участие в проведении незаконного наблюдения за Георгием Гонгадзе.

В ходе следствия также получены свидетельства обвиняемого и других свидетелей, что к совершению преступлений в отношении Г.Гонгадзе и А.ПОДОЛЬСКОГО могут иметь отношение определенные должностные лица государства.

С учетом этого в августе 2007 года следователем Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту превышения власти и служебных полномочий служебными лицами, занимавшими особо ответственное положение, что повлекло тяжкие последствия и привело к убийству гражданина Г.Гонгадзе.

Но по объективным причинам, в связи с окончанием предельного срока содержания под стражей обвиняемого А.ПУКАЧА, эту информацию в настоящее время не удалось проверить в полном объеме, без чего невозможно принять законное решение по указанным фактам, заявили в Генпрокуратуре.

Поэтому 30 ноября 2010 года уголовное дело по обвинению А.ПУКАЧА в части доказанного обвинения выделено для направления в суд. Вместе с ним в суд будут направлены материалы относительно бывшего министра внутренних дел Ю.Кравченко об отказе в возбуждении против него уголовного дела как умершего.

При этом Генеральной прокуратурой продолжается досудебное следствие для установления всех лиц, кто имел отношение к совершению указанных преступлений и доказательства их вины.

После этого уголовное дело будет направлено в суд.