Милиция провела операцию "Канал"

На территории Сумской области в рамках целевой оперативно-профилактической операции «Канал», которая проходила с целью противодействия незаконному обращению наркотиков, работники милиции перекрыли три канала контрабанды наркотиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД Украины.

По данным милиции, за время операции на территории региона было проверено свыше 250 единиц транспорта и 25 пассажирских поездов. Всего было задокументировано 47 наркопреступлений, из которых лишь три связаны со сбытом наркотиков. Из незаконного обращения изъяты около 5 кг наркотического сырья на сумму, по ценам «черного рынка», около 200 тысяч долларов США. К криминальной ответственности привлечены 14человек, из которых двое, - граждане другого государства.