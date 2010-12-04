На рынках Харьковской области открыли 40 общественных приемных милиции

На рынках Харькова и области заработали 40 общественных приемных милиции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, на ринках Харькова созданы и введены в строй 18 общественных приемных, на рынках большинства районных центров области – 22 общественные приемные милиции.

В милиции отмечают, что общественные приемные обязаны оперативно реагировать на обращение предпринимателей в случае нарушения их прав и на заявления о коррупционных деяниях со стороны представителей контролирующих органов.

Как сообщал УНИАН, руководство МВД 29 ноября приняло решение о создании на рынках специальных общественных приемных милиции с целью быстрого и качественного реагирования на обращения представителей малого бизнеса в случае нарушения их прав и коррупционных деяний относительно их со стороны чиновников.

В десятидневный срок обращение предпринимателя будет рассматриваться в соответствии с действующим законодательством, а о принятом решении обязательно сообщается заявителю.