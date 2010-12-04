Азаров: почему Россия действует такими опережающими темпами?

На сегодняшний день вопрос о создании двух совместных предприятий: по добыче метана в Украине и совместной разработки шельфа Черного моря между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпромом» находится на уровне обсуждения предложений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

«Пока еще процесс создания этих предприятий не прошел юридическую и организационную стадии. Пока это еще на уровне предложений. И я сторонник того, чтобы мы все эти предложения рассматривали в общем контексте всех наших взаимоотношений в области поставок транзита газа», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что на данный момент по этой теме не может ничего сказать более конкретно. «Сейчас я ничего конкретного вам сказать пока не могу», - заявил премьер-министр.

Также он заявил, что не следует буквально воспринимать заявления с российской стороны о том, что какой-то факт уже свершился. В этом контексте Н.АЗАРОВ вспомнил о предложении премьер-министра России Владимира ПУТИНА об объединении «Газпрома» и «Нафтогаза», сделанном в апреле с.г.

«Зададимся вопросом, почему Россия действует такими опережающими темпами? Это нормальный прием в переговорном процессе, если ты хочешь чего-то добиться. Но с апреля по декабрь прошло значительное время, и, как вы знаете, никакого слияния не произошло», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что Россия и Украина ведут переговоры по газовым вопросам, и Украина пытается достичь выгодного для себя результата.

Как сообщал УНИАН, на днях ОАО «Газпром» заявило о достигнутой на встрече с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО договоренности создать два совместных предприятия с НАК «Нафтогаз Украины»: по добыче угольного метана и освоению структуры Палласа на шельфе Черного моря.

В свою очередь, Министерство топлива и энергетики Украины заявило, что вопрос создания таких СП действительно обсуждался на прошедшей 1 декабря встрече в Москве, однако ничего не сообщает о достигнутых на этот счет договоренностях.