Евро и доллар на межбанке растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9745/7,9835, к 12:00 цены выросли - 7,9810/7,9880 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2547/0,2551, к 12:00 цены поднялись до 0,2550/0,2552.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,3100 (-0,1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3221/1,3223, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5325/10,5465, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5620/10,5775.