Украина получила от экологов звание "Динозавр дня"

Украина вместе с Россией, Новой Зеландией и Австралией получила антинаграду "Динозавр дня" на международных переговорах ООН по изменению климата за блокирование переговорного процесса, добиваясь переноса неиспользованных квот на выбросы парниковых газов на периоды после окончания действия Киотского протокола с возможностью торговать ими.

Как сообщили УНИАН в Национальном экологическом центре Украины, это произошло на международных переговорах ООН по изменениям климата, которые проходят с 29 ноября по 10 декабря в г. Канкун (Мексика) с целью заключения нового пост-Киотского соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу после 2012 года.

"Давайте будем честными - огромный избыток квот, который имеют Украина и Россия, возник не благодаря эффективным действиям по снижению выбросов парниковых газов. Если будет перенесен избыток квот в будущее, индустриально развитым странам можно не прилагать усилий, чтобы уменьшать выбросы, а продолжать быть выбрасывающими парниковые газы!", - так обосновали присуждение звания "Динозавр дня" в Международной Климатической Сети (CAN-International) во время церемонии “награждения”.

Избыток квот Украина и Россия получили из-за слишком оптимистичных прогнозов развития промышленности в 90-х годах, поэтому эти квоты еще называют "горячим воздухом". На данный момент Украина выбрасывает 45% выбросов от разрешенного Киотским протоколом уровня, и имеет возможность торговать квотами. Проблема торговли "горячим воздухом" заключается в том, что индустриально развитые краны легко могут купить квоты и формально выполнить свои обязательства, не снижая выбросов парниковых газов. Но эта практика превращает международные договоренности лишь в торговлю воздухом, что не помогает решению проблемы изменения климата.

"Позицию Украины, которая предусматривает перенос квот на будущее и торговлю ими, сложно назвать конструктивной. Торговля квотами имеет смысл, когда страны покупают реальные снижения выбросов парниковых газов. Украина имеет значительный потенциал для получения инвестиций от торговли при условии осуществления реальных мероприятий по энергосбережению", - сказал координатор программы по изменению климата Национального экологического центра Украины Кристина РУДНИЦКАЯ.

Справка УНИАН. Антинаграду "Динозавр дня" выдают международные экологические организации и Международная Климатическая Сеть CAN International. Каждый день в 18.00 после переговоров антинаграду получают страны, вносящие наибольший деструктив в переговорный процесс.

В 2009 году, в Копенгагене, Украина получила сразу две антинаграды "Динозавр дня" - за цель по снижению выбросов парниковых газов, что в действительности означает рост выбросов на 70% с сегодняшнего дня до 2020 года, а также за укрывательство информации об использовании денег от продажи квот Японии. Второй год подряд Украина получает звание "Динозавр дня" за одну и ту же позицию – торговлю квотами.