Евро на межбанке скатилось ниже 10,4

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9630/7,9700, к 12:00 цены повысились до 7,9650/7,9715. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9695/7,9760 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2539/0,2543, к 12:00 цены снизились до 0,2537/0,2539. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4100 (+0,0800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3090/1,3092, а к 15:00 упали до 1,3003/1,3005.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4315/10,4445, к 12:00 цены ушли вниз - 10,3540/10,3685. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,3750/10,3895.