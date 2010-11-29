Крымского премьера прооперировали в Германии
Джарты не будет месяца два
Василий Джарты прооперирован в одной из клиник Германии и сейчас проходит реабилитационный период.
Об этом сообщает крымский корреспондент Обкома.
Относительно болезни премьера слухи ходят самые разные - от прободной язвы до рака.
Подчиненные крымского премьера признают, что он выпал из активной публичной жизни месяца на два.
Крымский премьер не показывается на публике уже достаточно длительный период. Так, с даты назначения нового состава правительства Крыма - 16 ноября, еще не состоялось ни одного заседания Совмина, кроме организационного, которое провел первый заместитель Джарты Павел Бурлаков.
Он же от имени правительства приветствовал гостей и участников открывшегося в Крыму Черноморского экономического форума - значимого для крымской власти события, готовившегося под патронатом Совмина давно и с большой помпой.