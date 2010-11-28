Стокгольмский суд может «наказать» Нафтогаз еще на $500 миллионов?

Швейцарский газовый трейдер «РосУкрЭнерго» намерен требовать от НАК «Нафтогаз України» возмещения якобы понесенных убытков на сумму 500 миллионов долларов. Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники.

Устное слушание в Стокгольмском арбитраже по данному вопросу должно состояться в марте 2011 года.

В статье отмечается, что, несмотря на национальные и исключительные особенности налогообложения НАК, за растаможивание и за повторное принятие на баланс 11 миллиардов кубометров газа из ПХГ Украины, которые предстоит вернуть РУЭ, Министерство топлива и энергетики и Государственная таможенная служба предложили рассрочить «Нафтогазу» налоговые обязательства.

«По подсчетам экспертов «ЗН» и источников в Кабмине, прямой убыток бюджета Украины только от таких особенностей налогообложения национальной компании составит 30—35 миллиардов гривен. Убытки от неуплаты «Нафтогазом» только двух обязательных налогов — НДС и налога на прибыль могут составить 14—15 миллиардов гривен (это без штрафа за неуплату этих налогов). В результате таких особенностей налогообложения в бюджете «Нафтогаза» образуется дыра минимум в 15 миллиардов гривен — дефицит оборотных средств. К слову, именно такой цифрой ограничен допустимый дефицит бюджета НАК согласно меморандуму Украины с МВФ. А сумма получается более чем солидная — около 60—65 миллиардов гривен», — говорится в статье.