Губернатор призвал духовенство всех конфессий провести молебен
За упокой погибших от Голодомора
Глава Запорожской ОГА Борис ПЕТРОВ призвал представителей духовенства всех конфессий провести молебен за упокой душ тех, кто погиб от голода в 30-е годы XX века, а жителей региона - принять участие в траурных мероприятиях на территории Запорожской области 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора в Украине.
Об этом говорится в обращении Б.ПЕТРОВА, размещенном сегодня на официальном сайте Запорожской ОГА.
"Призываю жителей области, всех, кто разделяет скорбь украинского народа, принять участие в траурных мероприятиях и почтить память тех, кто стал жертвой трагических событий. Обращаюсь с просьбой к представителям духовенства, независимо от религиозных убеждений, 27 ноября провести молебен за упокой душ наших сограждан, погибших от голода", - говорится в обращении.
В нем так же отмечается, что, хотя юристам и историкам еще предстоит дать ответ на вопрос: "соответствуют ли события тех лет общепринятому определению геноцида", массовый голод в Украине, которая была житницей Европы, - исторический факт, и помнить о тех, кто перенес тяжелые муки и принял ужасную смерть - обязанность каждого.