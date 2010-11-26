Губернатор призвал духовенство всех конфессий провести молебен

Глава Запорожской ОГА Борис ПЕТРОВ призвал представителей духовенства всех конфессий провести молебен за упокой душ тех, кто погиб от голода в 30-е годы XX века, а жителей региона - принять участие в траурных мероприятиях на территории Запорожской области 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора в Украине.

Об этом говорится в обращении Б.ПЕТРОВА, размещенном сегодня на официальном сайте Запорожской ОГА.

"Призываю жителей области, всех, кто разделяет скорбь украинского народа, принять участие в траурных мероприятиях и почтить память тех, кто стал жертвой трагических событий. Обращаюсь с просьбой к представителям духовенства, независимо от религиозных убеждений, 27 ноября провести молебен за упокой душ наших сограждан, погибших от голода", - говорится в обращении.

В нем так же отмечается, что, хотя юристам и историкам еще предстоит дать ответ на вопрос: "соответствуют ли события тех лет общепринятому определению геноцида", массовый голод в Украине, которая была житницей Европы, - исторический факт, и помнить о тех, кто перенес тяжелые муки и принял ужасную смерть - обязанность каждого.