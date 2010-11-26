Львовский стадион: забастовки почти не было

Информация о срыве графика строительства стадиона к Евро-2012 не отвечает действительности. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил заместитель председателя Львовской ОГА Владимир ГУБИЦКИЙ. Он также отметил, что задержек по выплате заработной платы строителям нет.

«На сегодняшний день работы на стадионе ведутся, они не прекращались. Вообще, информация о срыве графика строительства, о приостановке работ, мягко говоря, не отвечает действительности», - отметил В.ГУБИЦКИЙ.

Он также добавил, что на стадионе нет никакой забастовочной ситуации.

В свою очередь, директор по строительству стадиона к Евро-2012 компании «Альтком» Василий ОГОРОДНИК во время пресс-конференции отметил, что фирме «Комфортбуд» перечислены 4,3 млн. грн. за приобретенные компанией материалы и выполненные работы. Он также добавил, что в соглашении с этой компанией предусмотрено, что на протяжении 60 дней может быть задержка по заработной плате, учитывая, что речь идет о государственном бюджете.

«Этот срок не был нарушен. Во вторник были переведены средства. Думаю, что в начале следующей недели все работники получат заработную плату», - отметил он.

«Люди не пикетировали, они просто вышли в центре поля поговорить со мной. Такое иногда случается» - отметил В.ОГОРОДНИК. По его мнению, инцидент с работниками фирмы «Комфортбуд» является внутренним конфликтом этой компании.

«На строительстве есть 16 субподрядчиков. Общее количество работающих - 950 человек. Из них сотрудники фирмы «Комфортбуд» составляют 150 человек. Соответственно, нельзя считать, что внутренние недоразумения на одной из фирм-субподрядчиков могут как-то повлиять на ход работ в целом, ведь это лишь десятая часть работников», - подчеркнул В.ОГОРОДНИК.

Директор фирмы «Комфортбуд» Тарас КАЛАПУНЬ подтвердил, что на счета фирмы уже поступили средства. «Соответственно, зарплата работникам будет полностью выплачена в начале следующей недели. Могу подтвердить, что срывов графиков строительства не было», - подчеркнул он.

В свою очередь городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ заявил в комментарии УНИАН, что «вопрос по стадиону урегулирован».

«Для меня важно, что вопрос урегулирован, и нет остановки в строительстве стадиона к Евро-2012. Он строится, задолженность по выплате зарплаты погашена», – сообщил А.САДОВЫЙ.

«Почему возник долг? Возможно, подрядчик несвоевременно подал документы, может, какие-то другие причины. Мы разберемся. На сегодняшний день строительство идет по графику», – отметил городской голова.

Как сообщалось в СМИ, сегодня, 26 ноября, работники фирмы «Комфортбуд», которая является одним из подрядчиков строительства стадиона к Евро-2012 во Львове, объявили забастовку в связи с задержкой заработной платы.