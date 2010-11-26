В Украине снизился индекс реальной зарплаты

Индекс реальной заработной платы в Украине в октябре 2010 года снизился на 1,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-октябре т.г. индекс вырос на 9,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий рост индекса реальной зарплаты в январе-октябре этого года зафиксирован в Ривненской (14,6%), Волынской (13,8%) и Полтавской (13,7%) областях, самый низкий – в Киеве (4%), Севастополе (6,5%) и Харьковской области (7,4%).