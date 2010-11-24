В Черкассах предприниматели проедут автомобильной колонной

Завтра в Черкассах местные предприниматели проведут общественную акцию под лозунгом "Нет - Налоговому кодексу" в поддержку требования предпринимателей малого и среднего бизнеса Украины к Президенту Украины ветировать принятый Верховной Радой Налоговый кодекс.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черкасской правозащитной организации «Актив Черкащины», колонна легковых автомобилей будет передвигаться по центральным улицам города.

После окончания этой акции предпринимателей инициативная группа передаст председателю Черкасской облгосадминистрации резолюцию для Президента с требованием ветировать Налоговый кодекс и в дальнейшем, при его рассмотрении и разработке, учесть мнение представителей малого и среднего бизнеса, провести настоящее общественное обсуждение.