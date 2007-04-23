Станция метро Шулявская из-за пожара работала полтора часа без остановок

Более полутора часов не работала на посадку и высадку пассажиров станция метро “Шулявская” в Киеве из–за пожара на рынке «секонд-хенд» возле этой станции.

Как сообщил УНИАН оперативный дежурный в Главном управлении МЧС в г. Киеве, поезда не останавливались на этой станции с 19.28 до 21.04.

По информации Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киеве, пожар был ликвидирован в 21:09.

Как сообщал УНИАН, пожар возник сегодня около 19:30 по киевскому времени.

Пожару была присвоена самая высокая степень сложности. В его тушении принимали участие 24 пожарных машины. В целях безопасности проводилась эвакуация людей со станции метро. Огонь повредил около 800 квадратных метров торговых павильонов рынка «секонд-хенд», расположенного рядом с метро.

Пострадавших от пожара нет, станция метро уже работает на вход и на выход. Подразделения пожарной охраны заливают территорию рынка водой, чтобы устранить последние очаги огня.

В районе станции метро "Шулявская" сильная задымленность. Движение по проспекту Победы открыто только в направлении центра. Как заявил журналистам заместитель руководителя Главного управления МЧС в Киеве Александр Музыченко, по его мнению, движение по путепроводу у станции метро "Шулявская" будет возобновлено к утру.

Он сообщил, что пострадавших нет. Шесть человек были эвакуированы из кафе, которое находится в наземном здании станции метро на втором этаже.

В пресс-службе ГУ МЧС в Киеве пока не сообщают об очаге возгорания и возможных причинах возникновения пожара.

Рядом со станцией метро "Шулявская" расположен крупнейший рынок секонд-хенда в Киеве. С осени прошлого года на нескольких его участках произошло около 5 пожаров. Пострадал проходящий над рынком путепровод.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2006 года на этом рынке произошел большой пожар, в результате которого сгорели около полсотни торговых павильонов и были существенно повреждены мостовые опоры. Торговцы считают это поджогом, ведь волна пожаров тогда прокатились многими рынками верей, бывших в употреблении.

В январе 2007 года администрация рынка вновь получила анонимные угрозы о поджеге “секонд-хенда”.