УНИАН и “5 канал” приостанавливают прямые трансляции

Информационное агентство УНИАН и “5 канал” заявляют о приостановке совместного проекта “Пресс-конференции в прямом эфире”.

Такое решение агентство и телеканал приняли в связи с тем, что во время обострения политической ситуации в стране некоторые политики пытаются использовать прямой телевизионный эфир для политических манипуляций, взаимных оскорблений и некорректных оценок деятельности политических оппонентов.

Как журналисты, мы несем ответственность перед зрителями и читателями за информацию, которая озвучивается во время прямого эфира, и не согласны с тем, чтобы политики использовали пресс-конференции, где происходит живое общение журналистов и гостей, для откровенных провокаций, манипуляций и сведения личных счетов с политическими оппонентами.

Обращаемся к политикам с просьбой уважать работу журналистов, не препятствовать нам в осуществлении профессиональной деятельности и не путать наше с вами общение с политическими дебатами и митингами, а также демонстрировать более глубокую ответственность и высокую политическую культуру.

Наш совместный проект временно приостанавливается для того, чтобы заставить политиков осмыслить собственную ответственность за свои действия и поступки. Осознавая значительное влияние СМИ на формирование общественного мнения, мы заявляем, что агентство и телеканал и в дальнейшем будут прилагать все усилия для объективного освещения политической жизни в стране и представлять все точки зрения.