Филарет - Владимиру: верю, что Украинская Церковь будет единой

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ поздравил главу Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским патриархатом) митрополита Владимира (САБОДАНА) с юбилеем и выразил надежду, что Украинская Церковь будет единой.

Об этом УНИАН сообщил пресс-центр Киевской патриархии.

“Дорогой Владыка! Сегодня Вы празднуете юбилей – 75 лет со дня рождения. По этому случаю Вы слышите много поздравлений. Но надеюсь, что не мыслями о земных почестях и славословии наполняется Ваша душа”, - отмечается в поздравлении.

Обращаясь к митрополиту ВЛАДИМИРУ патриарх ФИЛАРЕТ заметил: “Вы, как и я, достигли такого возраста, когда позади остается значительно больше земного пути, нежели впереди. В молодом возрасте Бог через нелегкое духовное испытание позвал Вас к монашеству, а через него – к пастырскому и архипастырскому служению. Три четверти века, прожитые Вами, – благоприятный случай мысленно осмотреть пройденный путь, взвесить свои дела, поблагодарить за Божью милость и попросить мудрости для дел, которые еще надлежит сделать”.

“На моих глазах Вы выросли от студента Одесской семинарии до митрополита. Мы много прошли рядом, в сотрудничестве и сослужении. И сейчас, в редкие моменты нашего общения во время официальных мероприятий, вспоминается то, что нас объединяет, а не то, что разделяет”, - подчеркнул патриарх ФИЛАРЕТ и добавил: “Верю и надеюсь, что разделение завершится – Украинская Церковь будет единой, а ее автокефалия будет признана Церквями-Сестрами”. Он отметил, что возлагает на Бога надежду “и в том, что в известное Ему время я и Вы, как и наша паства, разделенные в настоящее время, в радости Невечернего света друг друга обнимем, сказав друг другу: «Брат!»

Пользуясь случаем, глава УПЦ КП засвидетельствовал: “имею по отношению к Вам мир в душе и братскую любовь архипастыря во Христе, а все скорбное оставляю прошлому и прошу Бога покрыть милостью”.

“Порученное Вам служение окружено внешней славой, которая для монаха является опасной. Есть оно и наиболее ответственным, поскольку кому много дается, с того много и спрашивается. Поэтому желаю Вам хорошего ответа за свое служение перед нашим общим Пастиреначальником. Желаю также мужества и твердости в несении своего креста, груз которого может снять лишь Господь, возложивший его на Вас”, - отмечается в поздравлении.

Патриарх ФИЛАРЕТ пожелал митрополиту ВЛАДИМИРУ, чтобы его дела, кроме любви к Богу, вдохновляли также и любовь к родной Отчизне. “Сделайте все, что сможете, на благо Церкви и Украины, и пусть в добрых делах Вам поможет Господь! Желаю укрепления сил душевных и телесных, милости Божьей и всего, что необходимо для спасения!”, - подчеркнул патриарх ФИЛАРЕТ.