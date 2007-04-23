Кворума в ЦИК нет опять: 5 больных

Кворума для заседаний Центральной избирательной комиссии Украины нет, поскольку член ЦИК Александр ЧУПАХИН опять госпитализирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня журналистам заместитель председателя ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК.

В частности, по словам М.СТАВНИЙЧУК, она утром находится в Конституционном Суде, где представляет ЦИК, но, насколько ей известно, член ЦИК Александр ЧУПАХИН опять госпитализирован, и ему должны сделать операцию.

Таким образом, сказала М.СТАВНИЙЧУК, кворума для заседаний ЦИК, как и раньше, нет.

В свою очередь в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК УНИАН сообщили, что по состоянию на 23 апреля на больничном находятся пятеро членов Центризбиркома. С сегодняшнего дня госпитализирован А.ЧУПАХИН, а также заболела Валентина ЗАВАЛЕВСКАЯ. Продолжают болеть Юрий ДОНЧЕНКО, Игорь КАЧУР и Бронислав РАЙКОВСКИЙ.

“Таким образом, сообщения о кворуме в Комиссии, которые появились на отдельных Интернет-сайтах, не отвечают действительному состоянию дел. На рабочих местах работают восемь членов ЦИК, которые прорабатывают полученные документы”, подчеркнули в ЦИК.

Напомним, сегодня сообщалось, что член ЦИК А.ЧУПАХИН вернулся на работу, и, таким образом, на утро понедельника ЦИК имеет кворум.

Решения ЦИК считаются легитимными только в том случае, если в заседании приняли участие 10 из 13-ти членов комиссии.