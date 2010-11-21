Бельгийского принца ждут в аэропорту "Борисполь"

Принц Бельгии ФИЛИПП сегодня прибывает с визитом в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства Бельгии в Украине, согласно программе, самолет Принца приземлится в аэропорту «Борисполь» в 14.20.

Наследный Принц Бельгии ФИЛИПП будет находиться с визитом в Украине 21-24 ноября.

Официальная программа встреч начнется 22 ноября. Программа включает встречу с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, участие в Бизнес-форуме, в рамках которого состоится торжественное подписание Меморандума о намерениях между Федерацией предпринимателей Бельгии и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

Также состоится встреча Принца ФИЛИППА с представителями Национального агентства по подготовке и проведению Евро-2012 и комитетом «Евро-2012 Украина» при участии вице-премьер-министра Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА, в рамках которой состоится подписание Директивы о строительстве объектов Евро-2012 во Львове и Донецке между украинскими государственными предприятиями и бельгийской компанией «Schreder».

Также запланирована встреча Принца ФИЛИППА с вице-премьер-министром Украины по вопросам экономики Сергеем ТИГИПКОМ и первым заместителем министра экономики Украины Анатолием МАКСЮТОЙ.

Также Его Королевское Высочество примет участие в торжественной церемонии подписания соглашений между украинскими и бельгийскими бизнесменами.