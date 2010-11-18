Данилишин попросил политического убежища в Чехии

Бывший министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН подал запрос на получение политического убежища в Чехии.

Об этом сообщает сайт газеты «Kyiv Post» со ссылкой на свои источники.

«Наши собеседники, впрочем, не сообщают, когда именно он подал запрос на получение политического убежища в Чехии», - пишет издание.

«Kyiv Post» напоминает, что в середине октября Б.ДАНИЛИШИНА задержали на территории Чехии. Вскоре после этого Генпрокуратура заявила о том, что уже начала процедуру экстрадиции экс-министра.

Как известно, в августе он был объявлен в международный розыск по обвинению в нанесении государству ущерба на 13,9 млн. грн. из-за государственных закупок у одного участника. В начале сентября в эксклюзивном интервью «Kyiv Post» Б.ДАНИЛИШИН заявил, что он считает себя невиновным и планирует вернуться в Украину.