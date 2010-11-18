К акции протеста под ВР присоединились перевозчики

Перевозчики Украины присоединились к общегосударственной акции протеста предпринимателей против принятия нового Налогового кодекса, которая в настоящее время проходит под стенами Верховной Рады в Киеве.

Как сообщили УНИАН в общественной организации "Союз водителей", такое решение было принято на общем собрании предпринимателей-перевозчиков из всех регионов Украины. Вместе с перевозчиками к стенам парламента вышли бастовать и водители и члены их семей.

По словам председателя правления ОО «Союз водителей» Сергея ОВЧИННИКОВА, принятие Налогового кодекса в поданном Кабмином виде нанесет значительный вред интересам всех предпринимателей-перевозчиков. "Сотни тысяч людей – водителей и членов их семей – останутся без работы и средств к существованию. Поэтому этот документ нуждается в серьезной доработке", - заявил он.

«Принятие Налогового кодекса АЗАРОВА-ТИГИПКО приведет к тому, что остановятся все автобусные перевозки пассажиров в государстве, – считает президент Союза перевозчиков Украины Валентин ДЕМЧУК. – Ведь большинство перевозчиков на сегодняшний день для осуществления предпринимательской деятельности используют систему единого налога. В условиях тяжелого экономического положения во всем государстве – это едва ли не единственное спасение для их бизнеса».

Как отмечают перевозчики, они сознательно вышли протестовать без использования транспортных средств, чтобы не нарушать закон и не создавать дополнительных проблем гражданам. Однако надеются на понимание со стороны властей их проблем, которые могут возникнуть в результате принятия нового Налогового кодекса.