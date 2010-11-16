Дело Лозинского завтра передается в суд

Уголовное дело по обвинению бывшего депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийныка 17 ноября будет направлено в суд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«Как и обещал генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА на пресс-конференции 12 ноября, завтра дело по Виктору ЛОЗИНСКОМУ будет направлено в суд», - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

«Сегодня бывший народный депутат и другие обвиняемые завершили ознакомление с материалами уголовного дела, которое находилось в производстве начальника Главного управления Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел Александра КАЛИФИЦКОГО. Обвинительное заключение по указанному делу подписано первым заместителем генерального прокурора Ренатом КУЗЬМИНЫМ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель Валерий Олийнык, 1954 года рождения.

“Обвиняемый в убийстве В.ЛОЗИНСКИЙ нанёс жертве 9 пулевых ранений, а затем добил ее бампером «Нивы-шевроле», - заявлял заместитель Генерального прокурора Виталий ЩОТКИН.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 121 (преднамеренно тяжкое телесное повреждение, осуществленное способом, который носит характер особого мучения, или осуществлено группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатского иммунитета, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта после 8 месяцев розыска.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста. В.ЛОЗИНСКИЙ находился в СИЗО СБУ, сейчас - в киевском Лукьяновском СИЗО.