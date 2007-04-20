Погода на выходные

В выходные в Украине ожидается холодная и дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 21 апреля, без осадков будет в западных, южных областях и в Крыму. На остальной территории небольшой дождь, днем в восточных областях умеренный.

Температура ночью 1-6° тепла, на большей части территории страны на почве, а в западных областях и в воздухе заморозки 0-5°; температура днем 7-12° тепла, в Закарпатье и в южной части до 15°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

В Закарпатье без осадков; ночью заморозки 0-5°; температура днем 10-15° тепла (в горах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла).

22-23 апреля сохранится переменная облачность, на севере Левобережья и в восточной части страны местами небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 22 апреля 6-11° тепла, в западных, южных областях и в Крыму 10-15°, 23 апреля в Украине, кроме восточной части, повышение дневной температуры на 3-6°.

В Закарпатье: без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°; днем 22 апреля 12-17° тепла, 23 апреля 16-21° тепла (в горах 22 апреля ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; 23 апреля ночью около 0°, днем 5-10° тепла).

24-25 апреля в Украине без осадков, только в восточных областях, 24 апреля и на севере Левобережья, а 25 апреля и в Приазовье небольшой дождь. Температура в западных областях ночью 3-9° тепла, днем 16-21°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 9-16° тепла, 24 апреля в Одесской области и Николаевской до 20°.

В Закарпатье: без осадков; температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° (в горах ночью 0-6° тепла, днем 4-10°).

Завтра в Киеве и области сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь.

Температура ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, температура днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 8-10° тепла.

22-23 апреля в столице и области без существенных осадков. Температура ночью 1-4° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 22 апреля 6-11° тепла, 23 апреля 10-15°.

24-25 апреля без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 10-16° тепла.