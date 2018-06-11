Налетай, пока дешевле!

УКРАИНА ДЛЯ США - ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ В МИРЕ

Не секрет: деньги любят тишину. В свою очередь, деньги любят все. Но даже большинство из тех, кто любит ОЧЕНЬ большие деньги, рисковать предпочитают минимально. Именно им стоит обратить свои взоры на Восточную Европу. Точнее, на Украину. Тому есть несколько весомых причин.

Во-первых, это наиболее экономически развитая страна из республик бывшего СССР, за исключением разве что России. Во-вторых, как крупнейший транзитер газа на Старом континенте, официальный Киев (не путать с Москвой!) априори находится в орбите влияния стран Европейского Союза, хотя и заимевшего свою валюту, но, безусловно, отстаивающего целый ряд общих стратегических целей и, тем более, демократических ценностей, с Соединенными Штатами Америки. В-третьих, Украина в лице ее президента В. Ющенко, женатого, кстати, на гражданке с берегов Потомака, стабильно ориентируется на западные демократические ценности, неукоснительно следуя в фарватере евроатлантической интеграции.

Это ли не самые серьезные гарантии тем, кто решится попытать финансового счастья в этой далекой для США, но крайне близкой с точки зрения суперэффективного вложения средств, стране?!

Да, в Украине недостаточно развит фондовой рынок. Слаб банковский сектор. В отдельных аспектах - недостаточно четки правила бизнесовой игры. Продолжаются перманентные выяснения отношений между политическими элитами. Плохо? Безусловно! Но, как гласит местная пословица, без труда не вытащишь и рыбки из пруда.

Для тех же, кто отважится «забросить в днепровские воды инвестиционную удочку», есть свои, чрезвычайно существенные, кроме вышеупомянутых «стратегических», плюсы. Какие? В стране низкая деловая активность - раз. Крайне слабая бизнесовая хватка аборигенов - два. Их желание «урвать» сразу и побольше - три. Наконец, неумение видеть перспективу- четыре.

Если откровенно, ситуация напоминает США полуторавековой давности. Но мы-то ведь с тех пор поумнели, да еще как! Почему бы не поучить цивилизованному бизнесу «братьев меньших», заодно заработав более чем приличные деньги?

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВЗОР? Тут разночтения исключены: на наиболее прибыльные отрасли. Это, в первую очередь, информационные, генно-инженерные и космические технологии, производство и торговля оружием, энергоносители, химическое производство.

Так вот, представьте себе, в любой из этих сфер Украина - привлекательна! Причем только по первым двум пунктам она существенно отстает и поэтому нуждается в надежных зарубежных «поводырях», что тоже последним выгодно.

Что же касается остальных, без наименьшего преувеличения, наукоемких отраслей, то тут это восточное государство - вполне продвинутый партнер. И в Космос его ракетоносители выводят, в том числе и зарубежные, корабли; и танки вкупе со станциями раннего оповещения Киев производит - на уровне мировых стандартов; и «химичат» в лучшем смысле этого слова местные спецы - не хуже коллег из наиболее закрытых лабораторий США.

Да, с энергоносителями, как и в большинстве стран планеты, в Украине не сложилось: собственные покрывают лишь нужды населения. Но и здесь у нее - неоспоримое преимущество, как в крупнейшего в мире государства-транзитера газа. Со всеми вытекающими отсюда более чем «стабильными» последствиями, гарантированными многочисленными потребителями стратегического «голубого топлива».

Так что эффективно вкладывать кровные на берегах Днепра - дело не столь рискованное, как его «малюют» некоторые, в том числе и американские, эксперты (не играет ли в ряде случаев их «объективность» на руку определенным структурам?). Но куда? В какие отрасли? Или, конкретно, предприятия? Сие, само собой, зависит от вкуса конкретного делового человека. Но общие рекомендации мы можем дать.

В Украине всегда оставались очень сильными позиции химической промышленности. Местные предприятия многие десятилетия весьма успешно специализировались на производстве автомобильных шин, аммиака, карбамида, искусственных волокон, каустической соды, хлора, моющих средств, минеральных удобрений, красителей, лаков, красок и многого другого. И всегда эта отрасль приносила хозяевам, будь это государство или частный владелец, весьма ощутимые доходы...

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ - НАЛИЦО Ныне одно из высокорентабельных предприятий выставляется на продажу. Речь - об открытом акционерном обществе "ДнепроАзот".

Краткая современная история этой процветающей кампании такова. Мощнейшее во времена СССР предприятие после развала коммунистической системы, как ни странно, почти захирело. К плачевному результату привело то, что никто из чиновников (а контрольный пакет акций принадлежал государству), во-первых, не умел управлять активами в рыночных условиях, а, во-вторых, не был заинтересован обучаться этой, в общем-то, хитрой науке.

К счастью, нашелся инвестор, который решился вдохнуть в химкомбинат вторую жизнь. Им оказалась группа «Приват». Не погрешим против истины: менеджмент последней оказался на высоте, что для Украины - редкость. Производственная база предприятия за последние несколько лет существенно модернизировалась, в результате чего стабильно росли и финансово-экономические показатели. Так, только в 2006 г. увеличен выпуск соответственно жидкого хлора на 8 процентов, каустической соды - на 5, аммиака - на 2,2, соляной кислоты на 1,7 процента. Чистая прибыль составила вполне приличную сумму более $8 млн.

Высоколиквидная продукция, кроме внутреннего потребления, успешно экспортируется в страны Европейского Союза, Юго-Восточной Азии, Африки и - да-да! - Соединенных Штатов Америки.

ПОЧЕМУ РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЮТ? В самом деле, нет ли здесь какого-то подвоха? Вопрос далеко не праздный, особенно если учесть, скажем так, не совсем надежную репутацию бизнесовую многих стран Восточной Европы.

Решение о ВОЗМОЖНОЙ продаже активов ОАО "ДнепроАзот" приняли акционеры компании. Причина? Группа «Приват» специализируется преимущественно в горнодобывающей, металлургической и - частично банковской - сферах. Акцентируя, что вполне понятно, внимание именно на них, от сопутствующих, дабы не «распыляться», намеревается избавляться. Даже если они, как в данном случае, прибыльны. (Кстати, из конфиденциальных источников редакции известно, что И. Коломойский собирается продать еще часть своих, тоже «положительных», активов).

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ?

Ответ - однозначно утвердительный. Только одна цифра: в прошлом году химкомбинат произвел продукции на $0,6 млрд. (!). Совсем нехилые объемы! Даже для Соединенных Штатов. Плюс технологические фонды - в хорошем состоянии. Наработан большой запас усовершенствованных технологий, в первую очередь, в энергосбережении, внедрение которых обеспечит снижение затрат ни много ни мало - на треть (!). Что позволит более чем существенно увеличить прибыль.

Сделан хороший задел на перспективу. В частности, разработаны инвестиционные проекты по дальнейшей реконструкции действующих мощностей с целью окончательного утверждения на предприятии мировых стандартов.

И еще: рядом с предприятием имеется удобная товарно-транспортная развязка.

Специалисты также отмечают и такую сильную сторону, как наличие возможности при минимальных затратах обеспечить подключение к аммиакопроводу «Тольятти - Одесса», что существенно снизит затраты на транспортировку.

Фактор, который нельзя сбрасывать со счетов: на мировых рынках уже не первый год наблюдается устойчиво высокая цена на минеральные удобрения, которая в перспективе будет расти.

И это еще не все. Как стало известно корреспонденту из неофициальных, но вполне надежных источников, появилась возможность вернуться к вопросу о строительстве на комбинате комплекса по выпуску монометианилина - присадки для бензина, снижающей вредные выбросы в атмосферу. Это направление новых владельцев предприятия может буквально озолотить. И это - не просто слова.

Во-первых, в Украине существует государственная программа поэтапного прекращения использования этилированного горючего, которая выполняется из рук вон плохо, хотя мировые стандарты, что называется, вопиют. А переход на монометианилин одномоментно позволит уменьшить выбросы оксида углерода - на 20-30 и оксидов азота - на 8-10 процентов, что хотя бы в этом аспекте выдвинет страну в число цивилизованных.

Почему же курица еще не несет воистину золотые и экологически чистые яйца? Благой, в общем-то, идее в 2003 г. воспротивились депутаты местного совета.

По мнению независимых экспертов, из двух выдвинутых ними аргументов один, в самом деле, заслуживал пристального внимания, зато второй - чистой воды популизм или незнание ситуации.

Итак, первый. Установку по производству монометианилина на "ДнепроАзоте" собирались строить... до модернизации предприятия. Что, конечно же, было ошибкой. И тут возразить что-либо скептикам язык не поворачивается.

Второй аргумент «против» - загрязнение окружающей среды - не выдерживает никакой серьезной критики. По соседству, в Чехии и России, несколько предприятий, выпускающих монометианилин. И ни одна независимая экспертиза не подтвердила ненадежности современных технологий, которые теперь внедрены и на "ДнепроАзоте".

Вывод: все претензии на сегодня, по сути, сняты. Модернизация - осуществлена, экологическая экспертиза положительна. Да и Днепродзержинский горсовет, по имеющейся информации за прошедшие четыре года, основательно поостыл. Тем более, что свершившийся факт! - большинство государств мира перешло именно на метианилиновы бензиновые добавки взамен анилиновых, как более вредных и менее эффективных. Иными словами, у новых хозяев химкомбината будут развязаны руки и в этом направлении. Что автоматически сулит дополнительные прибыли.

КТО БОЛЬШЕ? Желание участвовать в намечающейся покупке ОАО "ДнепроАзот" изъявили уже, по данным ведущего информационного агентства Украины УНИАН, пять потенциальных претендентов. Среди них - крупные компании: канадская «PotashCorp», балтийская «Achema», российские `Еврохим" и "Акрон", а также украинский предприниматель Дмитрий Фирташ. И это, по мнению ведущих экспертов восточноевропейского рынка, - отнюдь не предел. Причем, по убеждению одного из них, председателя Союза химиков Украины Ивана Новикова, «сделка потянет на 1 миллиард долларов США». Звучат цифры и выше. Но следует заметить, что 1 млрд. - наиболее реальная.

Чем данное утверждение обосновано? Кроме вышеперечисленных факторов, играет роль огромная заинтересованность российских химиков взять под контроль и украинские мощности. Дело в том, что у них существует перепроизводство аммиака, который легко «переварит» днепродзержинский комбинат, выпуская высоколиквидный карбамид. Таким образом, владелец последнего одним выстрелом убивает сразу двух зайцев, не только получая в собственность высокорентабельное предприятие, но и «подвязывая» к нему российских производителей аммиака, стремящихся на любых условиях под завязку загрузить украинские мощности.

Высока ли реальность приобретения "ДнепроАзота" именно россиянами? Да, и очень. Особенно если учесть наличие в РФ природного газа, столь важного компонента в химической промышленности, напрямую влияющего на формирование себестоимости конечной продукции.

Еще один реальный претендент на приобретение активов, как ни странно, физическое лицо, а именно вышеупомянутый Дмитрий Фирташ. Тем, кому эта фамилия ни о чем не говорит, напомним: он -совладелец швейцарской компании «РосУкрЭнерго», монопольно обеспечивающей поставки в Европу российского газа. К тому же, он, по вполне надежным сведениям, имеет прочные связи в украинском истеблишменте, что бизнесмену ни в одной стране вреда не приносило.

Может всплыть на свет божий и миноритарный акционер "ДнепроАзота" - инвестиционная компания «Sigma Bleyzer» (США), которая в свое время уже оглашала свои претензии на предприятие. И список, скорее всего, расширится еще.

Как бы там ни было, победитель вряд ли проиграет.

Ник СТАРР.

СПРАВКА. Компания - открытое акционерное общество "ДнепроАзот" (входит в пятерку крупнейших химических предприятий Украины).

Владельцы: 25,17% акций – компания "Энергоинвест" (Днепропетровск), по 18,9% акций - компании «Varkedge Limited» и «Ulrich Limited» (обе - Кипр), "Оксидентал менеджмент Компани Лимитед" - 14,26%. Все они аффилированы с группой "Приват".

Уставный фонд- $70,3 млн.

Место расположения - г. Днепродзержинск, Днепропетровская область.

Специализация: производство аммиака, карбамида, каустической соды, двуокиси углерода, хлора, товаров народного потребления, бытовой химии.

Потребители: предприятия химической, горнодобывающей, фармацевтической, пищевой промышленности, сельского хозяйства, цветной и черной металлургии.

Чистый доход (2005 г.) - около $200 млн.

Чистая прибыль (2005 г.) - свыше $30 млн.

Увеличение выпуска товарной продукции в действующих ценах (2006 г.) - 8,2%.