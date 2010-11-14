Сильные наводнения в Бельгии, есть жертвы

В воскресенье план действий на случай катастрофы объявили власти бельгийской столицы, сообщает Радио Свобода.

Многие кварталы Брюсселя залиты водой, вот-вот выйдет из берегов канал. Представитель столичной пожарной службы Пьер Мейс сообщил: «Ситуация более серьезна, чем вчера, и утром мы объявили план катастрофы для Брюсселя, чтобы все службы были готовы действовать в любой момент при дальнейшем осложнении обстановки».

В целом же по стране ситуация бедственная: по улицам ряда деревень и городков текут настоящие реки. Первые этажи зданий залиты водой, спасатели и пожарные, которым помогают полиция и армия, эвакуируют людей на лодках и грузовиках. Многие потеряли все свое имущество и даже жилье.

В ночь на воскресенье в потоках воды погибли двое жителей одной из деревень на французской границе. По сообщению спасательных служб, им приходилось в минувшие сутки высвобождать многих водителей, застигнутых водой, в том числе из перевернутых потоками автомобилей.

Проливные дожди продолжаются со второй половины пятницы. Блокированы многие автодороги, в нескольких местах перекрыты железнодорожные линии. Население предупреждают о необходимости проявлять бдительность и осторожность.