Отказники от оппозиции до сих пор заявления в ЦИК не приносили

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступали документы, свидетельствующие о сложении полномочий депутатами и кандидатами в депутаты от фракций Блока Юлии Тимошенко и "Нашей Украины". Об этом заявила заместитель председателя ЦИК Марина Ставнийчук в кулуарах Конституционного суда.

Напомним, вчера и позавчера народные депутаты от оппозиции написали заявления на сложение депутатских полномочий.

РБК-Украина