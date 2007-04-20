Отказники от оппозиции до сих пор заявления в ЦИК не приносили

10:51, 20 апреля 2007
Общество
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Информация Ставнийчук

Давидович, СтавнийчукВ Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступали документы, свидетельствующие о сложении полномочий депутатами и кандидатами в депутаты от фракций Блока Юлии Тимошенко и "Нашей Украины". Об этом заявила заместитель председателя ЦИК Марина Ставнийчук в кулуарах Конституционного суда.

Напомним, вчера и позавчера народные депутаты от оппозиции написали заявления на сложение депутатских полномочий.

РБК-Украина

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