Литвин: законов и так слишком много

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает одним из основных рисков для безопасности страны несоответствие законодательной базы в социальной сфере экономическим возможностям государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он заявил, отвечая на вопросы телеканала «Рада».

По его словам, в Украине множество законов социального направления, которые были приняты как за годы независимости, так и в советское время, а также продолжают поступать новые законопроекты. Для их выполнения «хотя бы на минимальном уровне», отметил В.ЛИТВИН, нужно дополнительно 140 млрд. грн. в год – то есть, еще один государственный бюджет.

«И это является проблемой национальной безопасности, государственности Украины», - сказал Председатель ВР.

«Нам нужно прекратить принимать дальнейшее законы социального характера и обеспечить выполнение действующих законов. Нельзя принимать законы, которые не выполняются, потому что таким образом разрушается государство», – считает он.