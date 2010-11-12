Украинские моряки отбились от пиратов в Индийском океане

Экипаж судна, в состав которого входят и украинцы, отбил атаку сомалийских пиратов.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

В частности, по его словам, сегодня в Индийском океане возле побережья Сомали пираты осуществили попытку захватить судно “ВВС Orinoco”, которое шло под флагом Антигуа и Барбуда. Судовладелец и оператор судна – немецкие компании, в составе экипажа – 15 моряков, среди которых пять граждан Украины.

“По информации нашего генконсульства в Мюнхене, полученной от компании-оператора, благодаря мерам безопасности, принятым экипажем, судно удалось защитить. В настоящее время судно находится в безопасном месте и после проведения определенных работ, подготовки, отправится в дальнейшее плавание”, - сообщил А.ДИКУСАРОВ.