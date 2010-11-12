В изоляторе в Сквире повесился 26-летний арестованный

В изоляторе временного содержания Сквирского райотдела ГУМВД Украины в Киевской области сегодня в одной из камер работники изолятора во время дежурной проверки арестованных выявили тело 26-летнего арестованного, который повесился.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью, «ему была оказана первая неотложная медицинская помощь, вызваны медицинские работники, однако они констатировали смерть».

Мужчина 13 сентября был задержан по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

По факту гибели по решению руководства ГУМВД Украины в Киевской области проводится служебная проверка.