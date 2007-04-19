Блохин видел, как Ющенко шокировал УЕФА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует в ближайшее время собрать оргкомитет по подготовке к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи с членами делегации Украины, которые представляли нашу страну на отборочном тендере, - президентом Федерации футбола Украины Григорием СУРКИСОМ, советником Президента Украины Виталием КЛИЧКО и главным тренером национальной сборной команды Украины по футболу Олегом БЛОХИНЫМ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что это - чрезвычайное событие, и он счастлив от решения УЕФА. Он также назвал победу Украины и Польши уникальным позитивом. Президент убежден, что это принесет нашей стране не только материальную выгоду – по оценкам экспертов, более 3 млрд. долларов - а главное: это даст возможность более глубокой интеграции Украины в европейское сообщество.

«Это дополнительный стимул, чтобы миллионы раз повторялось слово «Украина» во всех европейских кабинетах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Г.СУРКИС согласился с Президентом, что нельзя «почивать на лаврах», поскольку это может привести к негативным последствиям, вплоть до отмены решения. Но он убежден, что этого не случится. Г.СУРКИС выразил уверенность, что политическая элита, бизнес, все общество объединится вокруг проведения чемпионата.

В.КЛИЧКО, в свою очередь, отметил, что это событие еще не оценено в Украине. Он рассказал, к какому «взрыву» привел Чемпионат Европы по футболу в Германии 2006 года. По его словам, это действительно объединило страну.

Все присутствующие выразили надежду, что Евро-2012 объединит и Украину.

О.БЛОХИН пообещал, что это будет один из лучших чемпионатов Европы по футболу.

Также в ходе встречи члены украинской делегации отмечали важную роль приезда на презентацию президентов Украины и Польши. «Для них (УЕФА – УНИАН) это был шок», - сказал О.БЛОХИН. А по мнению Г.СУРКИСА, это продемонстрировало, что высшие должностные лица государства заинтересованы в проведении такого чемпионата в их странах и выступают гарантами надлежащей организации и проведения этого мероприятия.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО также поблагодарил делегацию за огромную работу. Особая благодарность в ходе встречи звучала в адрес Г.СУРКИСА.