В России существует мода на Украину. Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом на пресс-конференции в Москве сказал проректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), вице-президент Российской ассоциации украинистов Дмитрий БАК.

«Очень важно, чтобы украинская культура стала популярной у молодого поколения, и ростки этого движения мы видим, потому, что существует своеобразная мода на Украину - и на язык, и на рок-музыку, и на быт. Очень часто молодые люди ездят на выходные в Киев, а не только в Санкт-Петербург. Это все надо развивать», - сказал Д.БАК.

Он отметил, что РГГУ выступил со своей «украинской инициативой», которая имеет несколько аспектов.

По его мнению, важнейшим вопросом является образование, которое может стать одной из основ для взаимопонимания между нашими странами.

«В РГГУ в этом году осуществлен набор на русско-украинскую специализацию. Речь идет не просто о том, чтобы граждане Украины получали российское образование или наоборот. Мы открыли специальный русско-украинский профиль, где будут готовиться специалисты именно в области культурного взаимодействия двух стран», - сказал он.

Д.БАК также сообщил, что РГГУ готов перейти к организации совместных магистерских программ по украинистике и русистике.

Он сообщил, что завтра в Москве пройдет первое заседание Российской ассоциации украинистов.

Д.БАК отметил, что РГГУ рассматривает идею проведения олимпиад по украинскому языку, в которых смогут участвовать представители диаспоры и студенты, изучающие украинский язык в российских вузах.

Подготовку специалистов по Украине – историков и международников - в РГГУ обеспечивает кафедра постсоветского зарубежья в рамках образовательного цикла по специальности «Международные отношения».

В числе предложений РГГУ, адресованных украинскому научному и образовательному сообществу: разработка и издание ежеквартального российско-украинского историко-культурного альманаха; учреждение ежегодной российско-украинской премии вручаемой российским и украинским представителям научно-образовательного сообщества и сферы культуры, внесшим вклад в развитие российских и украинских исследований и в укрепление российско-украинских отношений; учреждение ежегодного научного Форума «Российско-украинские чтения» под эгидой Российской ассоциации украинистов, а также организация работы ежегодной российско-украинской летней школы при Форуме.