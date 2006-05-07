В Ужгороде зацвела сакура

Областной центр Закарпатья - Ужгород - расцвел огромными деревьями-букетами сакур. Розовое кружево их цвета стало визиткой города и немало туристов специально приезжает отовсюду, чтобы увидеть это чудо.

Сакуры цветут в Ужгороде с 1923 года. По словам историков, сакуры в область завезли еще в начале XX века из Вены. По другой версии их привезли на территорию Закарпатья чехословацкие биологи.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор ГКП “Агромикс” Петр ХАРЕВИЧ, всего в Ужгороде растет от 500 до 1000 сакур. «Точную цифру назвать тяжело, поскольку что инвентаризация не проводилась, да и в частных хозяйствах их сейчас немало. И за осень-весну ни одно из этих деревьев не вырубили», сказал П.ХАРЕВИЧ.