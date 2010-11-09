Евросоюз одобрил протокол об участии Украины в программах ЕС

Европейский Союз подпишет с Украиной протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве об основных принципах участия в программах ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было формально одобрено на заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС.

Согласно документу, Украина сможет принимать участие во всех программах ЕС, открытых для участия третьих стран. При этом Украина должна будет вносить соответствующие средства в бюджет Евросоюза, в соответствии с требованиями тех программ, в которых она будет участвовать.

Протокол предусматривает, что представители Украины смогут принимать участие в статусе наблюдателей в программах, а также в составе управляющих комитетов тех программ, которым Украина будет предоставлять финансовую поддержку.

По каждой отдельной программе Еврокомиссия и власти Украины будут подписывать меморандумы о взаимопонимании, которые будут определять степень участия Украины, ее финансовый взнос, а также участие в процедуре оценки эффективности программы.

Предполагается также, что контроль за финансированием программ будет осуществляться совместно либо Еврокомиссией, Европейским бюро по борьбе с мошенничеством и Счетной палатой ЕС, либо под их руководством.

Протокол может быть пересмотрен сторонами не ранее, чем через 3 года. При этом стороны договорились, что положения протокола смогут применяться на практике сразу после подписания – до окончания внутренних процедур его ратификации.

Проект протокола к соглашению между ЕС и Украиной, а также решение Совета министров ЕС не указывают конкретных программ, в которых могла бы участвовать Украина.

Вместе с тем, ориентировочный список таких программ в целом был утвержден Советом Евросоюза 5 марта 2007 года.

В частности, список предполагает возможность сотрудничества третьих стран с 20 агентствами ЕС. Среди них: Европейский фонд за улучшение условий жизни и труда (EUROFOUND), Европейское агентство охраны окружающей среды (EEA), Европейский мониторинговый центр за наркотиками и наркоманией (EMCDDA), Европейское агентство безопасности и здоровья на работе (EU-OSHA), Европейский мониторинговый центр расизма и ксенофобии (EUMC), Европейское бюро продовольственной безопасности (EFSA), Европейское агентство морской безопасности (EMSA), Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), Европейское агентство сетевой и информационной безопасности (ENISA), Европейский центр предупреждения и контроля за болезнями (ECDC), Европейское железнодорожное агентство (ERA, только для европейских партнеров ЕС), Европейское агентство по управлению операционным сотрудничеством на внешних границах ЕС (FRONTEX), Европейское управление надзора за глобальной системой спутниковой навигации GALILEO, Агентство рыбного контроля (CFCA в области контроля и инспекций исполнения соглашений), Европейский институт исследований в области безопасности (ISS), Спутниковый центр ЕС (EUSC, только для членов НАТО либо кандидатов на членство в ЕС), Европейское оборонное агентство (EDA), Европейское полицейское бюро (EUROPOL), Объединение ЕС по сотрудничеству в сфере юстиции (EUROJUST), Европейский полицейский колледж (CEPOL).

Документом также определен приблизительный список из 18 программ Евросоюза, открытых для сотрудничества с третьими странами. Среди них - программы сотрудничества в сфере финансового контроля, в области сотрудничества таможенных и налоговых органов, в области инновационного развития, защиты прав потребителей, фундаментальных прав и юстиции, борьбы с терроризмом и организованной преступностью, в сфере грузового транспорта и создания новой системы управления авиаполетами, усиления энергоэффективности, развития информационного сообщества, быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, в сферах охраны здоровья, защиты авторских прав, научных исследований, а также в деятельности Европейского фонда регионального развития.

Как сообщал УНИАН, соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС вступило в силу 1 марта 1998 года.

Еврокомиссия предложила включить страны, принимающие участие в Европейской политике соседства, в деятельность европейских программ и агентств в 2007 году.

В июне 2007 года ЕС и Украина начали переговоры о протоколе к соглашению.

28 июля 2010 года Еврокомиссия предложила Совету ЕС одобрить протокол.