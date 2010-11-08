ЦИК: повторное голосование должно состояться в это воскресенье

Центральная избирательная комиссия утвердила разъяснение относительно отдельных вопросов организации подготовки и проведения повторного голосования по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

Текст соответствующего постановления ЦИК (№519 от 8 ноября 2010 года) размещен на ее официальном сайте.

В частности, решение о проведении повторного голосования в одномандатном избирательном округе по выборам депутатов сельского, поселкового совета, в одномандатном мажоритарном избирательном округе по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, городского, районного в городе совета, в одномандатном избирательном округе по выборам сельского, поселкового, городского председателя принимается соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем на пятый день со дня выборов в случае, если в соответствующем избирательном округе наибольшее и в то же время одинаковое количество голосов избирателей набрали два или больше кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя.

Повторное голосование проводится по кандидатам в депутаты, кандидатам на должность сельского, поселкового, городского председателя, которые набрали в соответствующем избирательном округе наибольшее и в то же время одинаковое количество голосов избирателей.

О принятом решении относительно проведения повторного голосования соответствующая территориальная избирательная комиссия не позднее чем на второй день после его принятия информирует соответствующий совет и избирателей определенным комиссией способом.

Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок после дня выборов (то есть не позже, чем 14 ноября - УНИАН), в порядке, установленном Законом. При этом день голосования назначается на воскресенье.

Повторное голосование проводится в пределах соответствующих избирательных округов и избирательных участков, изменение которых до проведения повторного голосования не допускается.

Организация подготовки и проведения повторного голосования осуществляется теми же территориальными и участковыми избирательными комиссиями.

В случае проведения повторного голосования предвыборная агитация возобновляется со дня, следующего за днем официального опубликования решения соответствующей территориальной избирательной комиссии о назначении повторного голосования, и прекращается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования.

Предвыборная агитация проводится за счет средств собственных избирательных фондов кандидатов, использование которых возобновляется с дня, следующего за днем официального опубликования решения соответствующей территориальной избирательной комиссии о назначении повторного голосования, и прекращается за день до дня голосования.