Львовщина претендует на приоритетную роль в подготовке к Евро-2012

Глава Львовской областной государственной администрации Петр ОЛИЙНЫК надеется, что в связи с победой Украины и Польши в конкурсе на проведение Евро-2012 его область получит глобальные инвестиции.

В эксклюзивном комментарии УНИАН по случаю победы Украины и Польши в конкурсе на проведение финала Чемпионата Европы 2012 года по футболу Львовский губернатор отметил: “Я хочу поздравить всех граждан Украины и всех любителей футбола с большим историческим событием – проведением такого большого форума как Чемпионат Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше. То, что Львов будет принимать матчи Евро-2012, означает позиционирование Львовской области как одного из приоритетных регионов у Украины”.

В то же время П.ОЛИЙНЫК акцентировал на том, что “одновременно это и большая ответственность. Наивысшее футбольное руководство Европы доверило нашим странам организацию одного из наибольших событий в мировом спорте. Перед городской и областной властью стоит грандиозное задание. Мы знаем, какой путь прошла в свое время Португалия, которая была не готова к проведению Чемпионата Европы, однако блестяще справилась со своим заданием”.

Губернатор ожидает, что “для Львовской области это будут глобальные инвестиции в инфраструктуру и сферу обслуживания и сервиса. Это повышение имиджа Львовской области, которая будет на устах у всей европейской общественности. Это позиционирование области как одного из приоритетных регионов у Украины. Я убежден, что сюда придут большие и известные компании, которые сделают много для развития нашего региона”.

Губернатор также сообщил, что на следующей неделе будет проведено большое совещание по вопросам подготовки к Евро-2012, которые стоят перед областью, для того, чтобы «мы были победителями во внутриукраинском конкурсе по организации проведения Чемпионата Европы 2012 года”.

Матчи Евро-2012 в Украине будут принимать Киев, Львов, Днепропетровск, Донецк (Одесса и Харьков резервные). В Польше – Варшава, Гданьск, Познань, Вроцлав (Хожув и Краков – резервные).