Губернатор отреагировал на смерть школьника в Запорожье

Председатель Запорожской облгосадминистрации в связи со смертью ребенка после школьных занятий принял решение об усилении профилактической работы в школах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЗОГА, "председатель Запорожской облгосадминистрации Борис ПЕТРОВ дал поручение управлению здравоохранения ОГА разработать меры по усилению профилактической работы в общеобразовательных учреждениях и более широкого привлечения к ней медицинских работников территориальных детских поликлиник".

По данным пресс-службы, основанием для принятия решения об усилении профилактической работы в школах стал "трагический случай, который произошел 3 ноября в школе 75 города Запорожье, где внезапно умер ученик шестого класса".

"3 ноября в 18.40 после шестого урока ученик 6-А класса СШ 75 Богдан Звинцов потерял сознание. Прибыв на вызов, медики "скорой помощи" констатировали клиническую смерть ребенка, но при парамедицинским показаниям начали проводить реанимационные мероприятия. Уже в 18.58 до врачей бригады скорой медицинской помощи" присоединились специалисты реанимационной бригады, которая была оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе и дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, электрокардиографом и др.", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным председателя независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолия СИДОРЕНКО, согласно статданным, причина 80% всех внезапных смертей на догоспитальном этапе - фибрилляция желудочка сердца. В Запорожье из 64 бригад "Скорой" работающие дефибрилляторы имеют только 9.

По данным директора СШ 75 Романа ГОНЧАРЕНКО, умерший мальчик имел проблемы с сердцем, состоял на учете кардиолога, в связи с чем был освобожден от занятий по физкультуре.