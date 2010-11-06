Парень из-за ссоры с девушкой одну из ее сестер убил, а другую похитил

В Сумской области 23-летний парень убил сестру своей бывшей девушки, а вторую ее сестру похитил и силой удерживал в заброшенном доме.

Как сообщила УНИАН руководитель Сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, об убийстве милиционеры узнали тогда, когда похищенной девушке удалось сбежать. Сам молодой человек рассказал милиции, что убил сестру своей любимой за то, что она отказалась помирить их после ссоры.

На оперативном воссоздании событий задержанный рассказал, что задушил девушку, а тело вывез на подводе в лес и закопал. После того похитил вторую сестру и спрятал ее в соседнем селе в заброшенном доме. Но девушке удалось сбежать.

Параллельно парень пытался устроить отношения с их сестрой.

Задержанному предъявлено обвинение в похищении человека и преднамеренном убийстве. В милиции не исключают, что он причастен и к исчезновению еще одной несовершеннолетней из этого же села, которую ищут уже полгода.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.