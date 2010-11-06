Из Ужгородского избиркома ночью пытались похитить бюллетени?

Неизвестные лица в ночь с 5 на 6 ноября атаковали Ужгородскую городскую территориально-избирательную комиссию и совершили попытку похищения бюллетеней по нескольким мажоритарным избирательным округам по выборам в областной совет.

Как передает корреспондент УНИАН, вечером 5 ноября в Ужгородской ГИК проводилась упаковка должным образом бюллетеней и составление протоколов, продолжалось подведение итогов. Во время этой процедуры в помещении присутствовали кандидаты в депутаты и журналисты.

«Именно в это время поступило сообщение из областной ТИК о том, что бюллетени по мажоритарному округу №9 (Ужгород) в областной совет искажены, поскольку в список было включено лицо, которое в день голосования не было кандидатом. Штамп «выбыл» на фамилии этого человека не был проставлен, за него голосовали», - прокомментировал кандидат в депутаты и действующий депутат Закарпатского областного совета Александр СОЛОНТАЙ.

По его словам, городская избирательная комиссия после получения такой информации, а также на основании многочисленных заявлений о подкупе избирателей должна была составить соответствующие протоколы и принять решение о проведении новых выборов по мажоритарному округу №9. «Такое же решение должно было быть принято и по мажоритарному округу №8 в областной совет, потому что по нему также еще 1 ноября поступили заявления с просьбой пересчета голосов и с жалобами на многочисленные нарушения избирательного процесса», - уточнил кандидат в депутаты Олег МУРТАЗИН.

Однако, по его словам, городская ТИК не приняла никаких решений по этой жалобе.

Вместо этого на момент, когда еще протоколы не были составлены, секретарь городской ТИК покинул помещение и вместе с посторонними лицами (что является нарушением законодательства) внезапно стал выносить пачки бюллетеней из помещения ГИК и погружать их в автомобиль, который является собственностью руководителя областной организации Коммунистической партии.

Милиция не препятствовала этим действиям, поскольку, по их объяснениям корреспонденту УНИАН, «подумали, что если загружает бюллетени секретарь ГИК, так имеет на это право».

Это нарушение прекратили сами кандидаты в депутаты: они заставили секретаря ТИК вернуть все пачки с бюллетенями в помещение ТИК. Такие действия происходили с применением силы, упаковки были повреждены. «Таким образом, произошло нарушение упаковки избирательной документации, что тоже является поводом для возможных фальсификаций и причиной для проведения новых выборов», - прокомментировал А.СОЛОНТАЙ.

Сейчас помещение городской ТИК опечатано милицией. Итоги по Ужгороду по мажоритарным округам не подведены и не переданы в областную ТИК. Таким образом, результатов выборов в Закарпатский областной совет пока еще нет.