В Киеве решают, что делать с бездомными животными

Столичная власть разрабатывает новую концепцию обращения с бездомными животными.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сказал заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Уже проведено несколько встреч с представителями общественных зоозащитных организаций столицы. Учитывая результаты этих переговоров, мы взялись за разработку новой усовершенствованной схемы обращения с беспризорными животными, которая предусматривает отлавливание, стерилизацию, содержание животных”, - проинформировал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, когда концепция будет готова, ее вынесут на обсуждение с киевлянами и зоозащитниками в режиме общественных слушаний, после чего будет принято общее решение.

Вместе с тем, заместитель председателя КГГА подчеркнул, что столичная власть будет принимать действенные меры, чтобы случаи нападений бездомных животных на киевлян больше не повторялись. В частности, будет активизирована работа профильных городских служб и ЖЭКов.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября представители зоозащитных организаций в который раз пикетировали Киевскую городскую государственную администрацию с требованиями прекратить уничтожение бездомных животных в столице.

Реализация городской программы по стерилизации бездомных животных в Киеве началась в 2008 г. Она рассчитана на три года. В то же время, из-за нехватки средств в бюджете столицы программа не выполняется.

8 октября 2010 года А.ГОЛУБЧЕНКО после очередной встречи с общественными зоозащитными организациями пообещал, что власть столицы будет перенимать польский опыт обращения с бездомными животными.