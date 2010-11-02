Подростки повредили 7 памятников на католическом кладбище
01:38, 02 ноября 2010Общество
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Сообщение из Винницкой области
В селе Печера Тульчинского района Винницкой области подростки на католическом кладбище повредили 7 надмогильных памятников.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.
Работники милиции задержали злоумышленников. Ими оказались двое 13-летних подростков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).
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