Подростки повредили 7 памятников на католическом кладбище

В селе Печера Тульчинского района Винницкой области подростки на католическом кладбище повредили 7 надмогильных памятников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Работники милиции задержали злоумышленников. Ими оказались двое 13-летних подростков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).