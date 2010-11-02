Подростки повредили 7 памятников на католическом кладбище

01:38, 02 ноября 2010
Общество
884 0

Сообщение из Винницкой области

В селе Печера Тульчинского района Винницкой области подростки на католическом кладбище повредили 7 надмогильных памятников.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Работники милиции задержали злоумышленников. Ими оказались двое 13-летних подростков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter