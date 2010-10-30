Скандал в Херсоне: нашли протокол ТИК с "результатами выборов" (документ)

В Херсоне Комитетом избирателей Украины выявлен проект сведенного протокола по результатам выборов мэра города и депутатов в горсовет.

В переданном УНИАН файле - заранее «подсчитанные» результаты голосов и сводная табличка «победителей» по всем округам. Согласно этим «итогам выборов» в Херсоне победила партия власти и действующий мэр.

«Согласно «протокола» нынешний мэр побеждает с результатом 30%, а его конкуренты отстают от него на 10 и более процентов. В то же время, результаты социологических иследований, которые были обнародованы накануне запрета рейтингов, свидетельствуют, что действующий мэр не имеет даже части нарисованной поддержки у жителей города», - так прокомментировал «протокол» глава организации «Социальное измерения Херсонщины» Игорь ТРУБАЕВ.

Если перехваченные журналистами данные совпадут с результатами, которые озвучат в итоге подсчета голосов в гортеризберкоме по итогам голосования, то это станет подтверждением очевидной фальсификации выборов, заявил ТУРБАЕВ: «местная власть на протяжении всей избирательной кампании демонстрирует попрание избирательного закона, оказывает давление на оппозиционных кандидатов, препятствует работе СМИ, прямо нарушает законодательство. Поэтому в том, что «результаты» выборов оказались заранее «определенны», до самого голосования, нет ничего удивительного».

Эксперт Центра регональной политики Анатолий ЛАЗАРЕНКО напомнил, что городское руководство Херсона во время кампании оказалось в эпицентре скандала связанного с тем, что Виктор ЯНУКОВИЧ, а потом и премьер-министр Николай АЗАРОВ, обвинили мэра и горисполком в бесхозяйствености.

«Некоторые эксперты утвержают, что теперь единственным способом политического самосохранения для мэра является высокий результат для себя и для партии власти на выборах», - заявил ЛАЗАРЕНКО. По его информации, против мэрии и лично действующего городского головы открыто более 10 уголовных дел, которые находятся в подвешенном состоянии. Если же фальсифицировать выборы не удасться, мэру придется иметь дело с прокуратурой», - уверен эксперт.

Протокол теризбиркома с уже "подсчитанными" результатами смотрите тут