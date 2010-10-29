Зоопаркам нужны новые законы

Земли Киевского зоопарка не будут передавать инвесторам под застройку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил новый директор Киевского зоопарка Алексей ТОЛСТОУХОВ.

Отвечая на вопросы журналистов, он опроверг слухи о том, что якобы часть земли зоопарка отойдет определенным инвесторам под застройку.

"Пока я буду директором Киевского зоопарка - никакая часть его земли никуда не отойдет", - подчеркнул А.ТОЛСТОУХОВ.

Кроме того, он сообщил, что в следующем году запланировано провести капитальный ремонт 8 объектов и заменить котлы в котельной зоопарка.

Оценивая состояние зоопарка на 15 октября, когда он был назначен директором, А.ТОЛСТОУХОВ отметил, что зверинец находился не в лучшем состоянии.

"Зоопарк был не в очень удовлетворительном состоянии. За последние 5-6 лет капитального ремонта почти не было", - сообщил А.ТОЛСТОУХОВ.

Кроме того, он заявил, что ветеринары в зоопарке использовали нелицензированные в Украине препараты для наркоза животных.

"Препараты, которые для этого используются в Украине, не лицензированы", - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

При этом он отметил, что без таких препаратов невозможно проводить необходимые обследования диких животных.

"Тигр - это не сельскохозяйственное животное, к нему нельзя спокойно подойти и сделать необходимые анализы, чтобы знать его состояние. Для этого необходимо ввести его в наркоз", - объяснил А.ТОЛСТОУХОВ.

По его словам, чтобы ветеринары могли эффективно работать, необходимо изменять законодательство.

"Для того, чтобы это все привести в соответствие, необходимо готовить новую законодательную базу для зоопарков в Украине", - подчеркнул А.ТОЛСТОУХОВ.

Как сообщал УНИАН, старший сын министра Кабинета министров Анатолия ТОЛСТОУХОВА Алексей занял должность генерального директора Киевского зоопарка с 15 октября.

Длительный конфликт вокруг Киевского зоопарка обострился в первой половине этого года после смерти нескольких животных. Зоозащитные организации назвали причиной смерти неправильный уход и потребовали отставки прежнего директора.