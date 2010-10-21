Голубченко привел в Киевский зоопарк сына Толстоухова

Заместитель председателя Киевской городской администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО вчера официально представил коллективу Киевского зоопарка нового директора - Алексея ТОЛСТОУХОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

В ходе представления А.ГОЛУБЧЕНКО пообещал, что киевская власть будет делать все необходимое, чтобы зоопарк как можно раньше стал лучшим как в Украине, так и в Европе. КГГА рассчитывает на активную поддержку правительства, сказал он, отметив, что на развитие зоопарка в 2011 году предусмотрено бюджетное финансирование в размере 12-15 млн. грн.

Коснувшись вопроса непосредственно кадровых изменений, А.ГОЛУБЧЕНКО заявил, что городская власть не могла не отреагировать на остроту конфликта, возникшего вокруг столичного зоопарка. Относительно действий предыдущего руководства чиновник, в частности, сказал: «Наше дело – заниматься хозяйством, а со Светланой БЕРЗИНОЙ пусть разбираются соответствующие органы: КРУ и прокуратура».

Как сообщал УНИАН, в соответствии с распоряжением Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, А.ТОЛСТОУХОВ занял должность генерального директора Киевского зоопарка с 15 октября.

В этом же распоряжении мэра отмечается, что Светлана БЕРЗИНА переводится с должности гендиректора Киевского зоопарка на должность директора коммунального предприятия «Центр идентификации животных».

Алексей ТОЛСТОУХОВ, который является старший сыном министра Кабинета министров Анатолия ТОЛСТОУХОВА, ранее уже работал в зоопарке и.о. директора четыре месяца - до прихода С.БЕРЗИНОЙ.

Разговоры о необходимости уволить С.БЕРЗИНУ начались после смертей животных в зоопарке. Так, 26 апреля в Киевском зоопарке умер индийский слон по кличке Бой, а 26 мая скончалась верблюдица Майя. Кроме того, 30 мая в зоопарке погибла самка бизона Вия. Позже в зверинце погибли самка гаяла Туай, медведь Соломон, шимпанзе Джонни и сразу три пингвина.

Как утверждают зоозащитные организации, причина смертей животных - неправильный уход.