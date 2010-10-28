Алиев: Азербайджан готов приобщиться к «Одесса-Броды»

Азербайджан готов приобщиться к проекту «Одесса-Броды». Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам АЛИЕВ в интервью журналу «Профиль».

Он отметил, что Азербайджан намерен и дальше диверсифицировать экспорт и увеличивать объемы продаж нефти. В рамках партнерства с Украиной в этом плане уже были сделаны определенные шаги: была создана компания «Сарматия», проводились технико-экономические исследования, и в практическом плане азербайджанская нефть уже поставляется на украинские заводы. «Для того чтобы придать этому новый импульс и систематизировать пока разрозненные проекты, необходимо еще раз детально это обсудить и принять определенные решения», - уверен И.АЛИЕВ.

«Азербайджан с Украиной трубопровод не связывает, поэтому сегодня азербайджанская нефть попадает на украинские нефтеперерабатывающие заводы из Джейхана, что, в общем-то, не близко. Если нефть будет попадать из черноморских портов, экономика проекта станет эффективней», - сказал Президент Азербайджана.

Справка УНИАН. По нефтепроводу „Одесса-Броды”, построенному в 2001 году, планировалось поставлять каспийскую нефть в Европу, продлив его до польского Плоцка. Это позволило бы уменьшить зависимость от поставок из России.

В то же время участникам проекта, который назвали Евро-Азиатским нефтетранспортным коридором (ЕАНТК), не удалось найти необходимого финансирования на достройку трубопровода до Польши.

С осени 2004 года трубопровод используется для поставок российской нефти из Брод в Одессу, что некоторые эксперты назвали самым большим геополитическим поражением Украины.

„Сарматия” в начале этого года подписала предварительный договор о дофинансировании строительства польской части ЕАНТК за средства Европейской комиссии, которая может выделить около 120 млн. евро, или 25% стоимости сооружения трубопровода в Польше.