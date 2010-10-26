Помощник депутата подрался из-за агитационных листовок

Помощник одного из депутатов Николаевского городского совета оказался втянутым в драку из-за листовок, которые позорили деловую репутацию депутата.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

Вечером 25 октября в Центральный райотдел милиции Николаева обратился студент одного из вузов с заявлением о том, что ему нанесены телесные повреждения.

Сотрудники милиции установили, что потерпевший вместе со своими знакомыми, один из которых – помощник депутата горсовета, заметили на улице трех человек, расклеивавших на столбах листовки, порочащие деловую репутацию депутата. Между ними завязалась драка.

Наряд милиции задержал двоих местных жителей, были составлены протоколы по ст. 212-13 КуаАП (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, которые не содержат сведений об учреждении, которая их напечатала, о тираже, информацию о лицах, ответственных за выпуск).