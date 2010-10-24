Ограблена председатель УИК: у женщины отняли документацию и печать

Вчера около 19.00 в городе Светловодск Кировоградской области неизвестный мужчина ограбил председателя участковой избирательной комиссии №25008 Евгению ДОБРОВОЛЬСКУЮ, забрав портфель с избирательной документацией и печатью комиссии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил кандидат в депутаты Светловодского городского совета от партии “Единый Центр” Серий ТИШКО.

По его словам, женщина возвращалась домой после работы в УИК. Портфель с избирательной документацией, протоколами заседаний, приглашениями, списками избирателей и печатью она забрала с собой, поскольку в помещении УИК не было сейфа.

С.ТИШКО отметил, что мужчина напал на председателя комиссии сзади, вырвав из ее рук только портфель, хотя на плече у женщины была сумка с личными вещами.

“Женщине 62 года. Вдогонку грабителю она просила забрать ее вещи и деньги, а взамен вернуть портфель, но нападающий явно действовал целеустремленно”, - сказал С.ТИШКО.

Он сообщил, что председатель УИК неоднократно обращалась к председателю Светловодской городской избирательной комиссии и секретарю горсовета с просьбой в соответствии с требованиями закона обеспечить УИК сейфом для хранения документации, но ничего не было сделано.

По информации С.ТИШКО, после сообщения об ограблении на месте события работали сотрудники милиции и СБУ.

“Из того, что произошло, можно сделать вывод, что избирательные участки в Светловодске не готовы к проведению выборов. Мне известно, что сейфов для хранения документов не имеют еще несколько участков”, - сказал С.ТИШКО.