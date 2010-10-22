Один украинский канал в России - это мало, к тому же он не музыкальный

Договоренности с руководством РФ о содействии трансляции одного украинского телеканала в России не решат вопрос развития украинского языка, тогда как у украинской диаспоры в России существует потребность в музыкальном канале.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, с соответствующим предложением Объединение украинцев России (ОУР) обратилось к министру культуры и туризма Украины Михаилу КУЛИНЯКУ, председателю Государственного комитета телевидения и радиовещания Юрию ПЛАКСЮКУ, председателю Государственного комитета по делам национальностей и религий Юрию БОГУЦКОМУ, а также министру образования и науки Дмитрию ТАБАЧНИКУ накануне заседания Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

В Объединении украинцев России сообщают, что желающие смотреть украинские телеканалы уже свыше 10 лет имеют такую возможность, используя спутниковые каналы, кроме того, в эпоху всеобщего развития Интернета трансляция одного-двух каналов, при этом на ограниченную территорию России, выглядит достаточно примитивной мерой.

«Что же касается телеканала, то в украинской диаспоре существует потребность в музыкальном канале, подобно опыту ведущих государств мира. Таким образом украинцы могли бы иметь связь с Украиной, а также пропагандировать украинскую культуру в России и мире», - утверждают в диаспоре.

«Кроме того, украинская музыка - это то реальное достояние Украины, которое не подвластно времени, конъюнктуре и политической ситуации», - добавляют в Объединении украинцев России.

ОУР попросило поднять этот вопрос на заседании Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии и оказать реальную помощь украинским общественным организациям в России.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ пообещал обеспечить трансляцию на территории РФ «одного-двох украинских телеканалов» с использованием российских спутниковых возможностей. Впоследствии, находясь с визитом в Киеве, он еще раз подтвердил свои слова и также заявил, что считает возможным расширение в дальнейшем количества украинских телеканалов.

13 мая украинские общественные организации России обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ способствовать созданию в Украине специального телеканала, который бы транслировал на Россию и другие зарубежные страны украинскую музыку. По их мнению, такой канал нужен прежде всего для молодежи, которая находится за пределами Украины, а также для популяризации украинской культуры в мире. "Ведь молодежь - это будущее Украины. И, даже находясь за пределами страны, молодежь таким образом может хранить связь с Родиной, а также нести украинскую культуру в международное содружество", считают в диаспоре.

7 сентября посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что украинской диаспоре «жизненно необходим» музыкально-развлекательный телеканал для молодежи. «Спрос на такой продукт есть. А вот канала такого на сегодняшний день нет, есть каналы новостные, но они не представляют такого интереса для широкого круга публики», - сказал дипломат.