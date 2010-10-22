Нафтогаз завалил план Азарова

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует прямые убытки от реализации газа предприятиям тепловой коммунальной энергетики, а также промышленным предприятиям по итогам 2010 года на уровне 17 млрд. грн. из-за несоответствия фактических цен реализации газа экономически обоснованным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая на коллегии Министерства топлива и энергетики Украины в пятницу, сообщил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН.

Он напомнил, что до августа текущего года природный газ реализовывался предприятиям ТКЭ по цене, зафиксированной на уровне декабря 2008 года – 872,78 грн. за тысячу кубометров. При этом госхолдинг закупал импортный природный газ в первом полугодии по цене 264 долл. за тысячу кубометров, реализуя его в дальнейшем теплокоммунэнерго по цене 74,9 долл. за тысячу кубометров.

В.ЧУПРУН отметил, что принятое Национальной комиссией регулирования электроэнергетики решение о повышении предельных цен реализации газа ТКЭ с 1 августа на 50% хотя и являлось значительным, однако, даже учитывая его, сегодня газ реализуется ТКЭ по льготным ценам. В частности, установленная на уровне 1309,2 грн. за тысячу кубометров предельная цена реализации газа ТКЭ в настоящее время составляет лишь 44,3% ее экономически обоснованного уровня.

Кроме того, отметил В.ЧУПРУН, вследствие несоответствия цен реализации газа промышленным предприятиям экономически обоснованным из-за фиксации цен для этой группы потребителей в первом полугодии т.г., убытки НАКа по данной группе потребителей по итогам 2010 года прогнозируются на уровне 6 млрд. грн.

В этой связи, отметил В.ЧУПРУН, НАК «Нафтогаз Украины» считает целесообразным при разработке проекта госбюджета на 2011 год предусмотреть в полном объеме компенсацию госхолдингу разницы в ценах закупки и реализации импортного газа, который поставляется для нужд ТКЭ и промышленных предприятий.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. «Нафтогаз» прогнозировал, что по итогам 2010 года убытки компании от реализации импортного газа предприятиям тепловой коммунальной энергетики достигнут 10,906 млрд. грн.

А премьер-министр Николай Азаров 15 июля на встрече с бизнесменами и представителями дипломатического корпуса, организованной Американской торговой палатой в Украине обещал, что дефицит бюджета "Нафтогаз Украины" в 2010 году не превысит 10 млрд. грн., а в 2011 году бюджет НАК будет совершенно бездефицитным. "Мы навели порядок в "Нафтогазе". С дефицита в 45 миллиардов гривен в этом году мы будем иметь дефицит примерно в 10 миллиардов гривен, а на будущий год "Нафтогаз" будет бездефицитным", - сказал Азаров.

Справка УНИАН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с августа т.г. повысила уровень предельной цены на газ для предприятий ТКЭ, обеспечивающих население отоплением и горячим водоснабжением, на 50% - с 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку и распределение газа).

Цена на газ для предприятий теплоэнергетики не пересматривалась с декабря 2008 года и была зафиксирована на уровне 872,78 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, целевой надбавки и транспортировки).