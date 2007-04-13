Германия не собирается разнимать Януковича и Ющенко

В Министерстве иностранных дел Германии на данное время не видят потребности в иностранном посредничестве для урегулирования политического кризиса в Украине.

Об этом „Немецкой волне ” заявил статс-министр внешнеполитического ведомства ФРГ Гернот ЭРЛЕР.

По словам Г.ЭРЛЕРА, на Западе с облегчением воспринимают тот факт, что акции протеста в Украине проходят мирно, и ситуация остается стабильной. При нынешних условиях, отметил дипломат, иностранное посредничество нет смысла: „На данный момент мы не видим в этом потребности. Ведь пока диалог между обоими лагерями ведется, и от обеих сторон поступают сигналы о готовности к более гибким позициям”. Г.ЭРЛЕР выразил надежду, что этот диалог будет продолжен.

Он также отметил, что ЕС и Германия в будущем готовы стать посредниками в урегулировании кризиса в Украине, если возникнет необходимость. Пока же, заявил немецкий статс-министр, ни одной из стран, в частности и России, не следует вмешиваться в украинские события.

Г.ЭРЛЕР подчеркнул, что ЕС не может давать оценку указу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады, поскольку это дело Конституционного Суда Украины.